“الاتحاد للطيران” الإماراتية تعلّق رحلاتها إلى “دالاس” الأمريكية

أعلنت شركة “الاتحاد للطيران” الإماراتية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها إلى “دالاس فورت ورث” ،في ولاية تكساس الأمريكية ،اعتبارًا من الـ25 من مارس/ آذار 2018.

وقالت الشركة، التابعة لحكومة أبو ظبي، في بيان، أن رحلاتها إلى دالاس أصبحت غير مستدامة تجاريًا، في أعقاب القرار المنفرد ،الذي اتخذته شركة “أمريكان إيرلاينز”، بإنهاء اتفاقية الشراكة بالرمز مع الاتحاد للطيران.

وفي تموز/يوليو الماضي، أعلنت الشركة الأمريكية عن فك اتفاقية مع “الاتحاد” الإماراتية.

والمشاركة بالرمز هي أن تتقاسم شركتان حصة في نفس الرحلة المخصصة لأحد الشركتين.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، بيتر بومغارتنر، قوله: “أدّى القرار المؤسف ،الذي اتخذته شركة أمريكان إيرلاينز، بإنهاء العلاقة التجارية ،التي أفادت كلا الشركتين، إلى عدم ترك أي خيار لدى الاتحاد للطيران، سوى تعليق رحلاتها بين أبوظبي ،وبين دالاس / فورت وورث”.

واستثمرت “الاتحاد للطيران” بشكل كبير في رحلات دالاس فورت وورث، منذ إطلاقها في كانون الأول/ديسمبر 2014، إذ بدأت هذه الوجهة بثلاث رحلات أسبوعيًا ،وتمّت ترقيتها إلى رحلة يومية في شباط/فبراير 2017.

وأضاف بومغارتنر: “يعتبر إلغاء رحلات دالاس واحدًا من التعديلات العديدة ،التي نقوم بها في شبكة وجهاتنا الأمريكية في 2018، من أجل تحسين ربحية الأنظمة”.

وزاد: “من الممكن إجراء تعديلات إضافية، فيما نراقب التأثير الكامل لإلغاء رحلات الشراكة بالرمز مع شركة أمريكان إيرلاينز، في حجوزات صيف 2018”.

وتشغل الاتحاد للطيران حاليًا 42 رحلة أسبوعية ،من دون توقف إلى خمس مدن أمريكية هي: شيكاغو ،ودالاس/فورت وورث ،ولوس أنجلوس، ونيويورك، وواشنطن.

وعلاوة على ذلك، تشغل الاتحاد للشحن رحلتي شحن أسبوعيًا بطائرة الشحن “بوينغ 777 F” ،من وإلى مطار “ريكنباكر” في مدينة كولومبوس ،بولاية أوهايو الأمريكية ،ومدينة “توكسون” بولاية أريزونا.