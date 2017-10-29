الخطوط السعودية تسيّر الاثنين أول رحلة إلى بغداد منذ 27 عامًا

أعلنت الخطوط الجوية السعودية، تسيير أولى رحلاتها إلى العاصمة العراقية بغداد، غدًا الاثنين، لأول مرة منذ 27 عامًا، وذلك نتيجة لتحسّن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية (واس)، أن الخطوط الجوية السعودية ستدشن أولى رحلاتها المنتظمة بين المملكة والعراق، بعد توقف استمر 27 عاماً، مشيرة إلى أن تلك الخطوة تأتي “مواكبة للنمو والتطور اللذين تشهدهما العلاقات بين البلدين الشقيقين”.

ووفق وسائل إعلام محلية سعودية فإن أول طائرة ستقلع من جدة إلى بغداد، بعد نحو أسبوعين من تسيير شركة طيران “فلاي ناس” أول رحلة تجارية بين الرياض وبغداد منذ العام 1990.

وكان رئيس الوزراء العراقي التقى الأسبوع الماضي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض، في إطار أولى اجتماعات المجلس الاقتصادي التنسيقي المشترك الرامي إلى تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

ويسعى العراق إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من توثيق علاقاته مع الرياض، لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط، لكن السعودية تهدف إلى مواجهة تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة، ومن ضمن ذلك العراق.