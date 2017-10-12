“إير برلين” توافق على بيع جزء من أصولها لمنافستها “لوفتهانزا”

أعلنت شركة “إير برلين”، ثاني أكبر شركة طيران ألمانية، يوم الخميس، أنها توصّلت إلى اتفاق مع منافستها شركة الطيران “لوفتهانزا” الألمانية، لبيعها قسما من أصولها.

وجاء ذلك في بيان صادر عن “إير برلين” أوضحت فيه أن مجموعة “لوفتهانزا” ستشتري شركتي “فالتر” و”نيكي” التابعتين لها، بالإضافة إلى 20 طائرة.

ومن المتوقع أن تدفع لوفتهانزا 210 ملايين يورو في صفقة الشراء تلك.

وأشار البيان إلى أن “إير برلين” تجري مفاوضات، أيضا، مع شركة “إيزي جيت” البريطانية، منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح أن “الشركة البريطانية قدمت عرضا لشراء قسم من أسطول إير برلين”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي، أعلنت “اير برلين” أنها بدأت إجراءات إعلان إفلاسها بعدما أبلغتها المساهمة الرئيسية فيها، مجموعة “الاتحاد للطيران”، بأنها “لن تقدم لها أي دعم مالي إضافي”.

وبعيد ذلك، أعلنت وزيرة الاقتصاد الألمانية، بريغيته تسيبريس، منح قرض بقيمة 150 مليون يورو إلى “إير برلين” لتجنب توقف رحلاتها، وقالت إن “هذا المبلغ يفترض أن يكون كافيا لثلاثة أشهر”.

وباستثناء تحقيقها أرباحا ضئيلة عام 2012، لم تسجل “إير برلين” أرباحا منذ العام 2008.

وتفاقم الوضع مؤخرا حيث مُنيت الشركة التي تعاني من دين يبلغ حوالي مليار يورو بخسارة تاريخية في 2016 بقيمة 782 مليون يورو.