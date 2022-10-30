الحكومة المصرية تتعاقد مع شركة إماراتية لإنتاج شاحنات هجينة

أعلنت الحكومة المصرية، التعاون مع شركة "إم جلوري" الإماراتية في مجال الإنتاج المشترك لمركبات الـ"بيك أب - EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين.

وبحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري المهندس محمد مصطفى، مع مسؤولي الشركة الإماراتية مستجدات التعاون المشترك في مجال إنتاج شاحنات "بيك أب - EM"، وذلك بسواعد مصرية.

ولفت الوزير المصري، في بيان، إلى أن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوجه نحو التحول للنقل الأخضر، والذي يساهم في الحفاظ على البيئة وتحسين الحالة المعيشية للمواطن.

من جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية، تطلعها إلى سرعة تفعيل التعاون مع الجانب المصري، والذي سيسهم في إنتاج مركبات أكثر محافظة على البيئة وتسهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.