الحكومة اليمنية تدرس إجراءات "عاجلة" لوقف تراجع العملة

عقدت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمناقشة "الإجراءات العاجلة لوقف تراجع العملية الوطنية، في إطار التكامل بين السياسة المالية والنقدية، وبما يؤدي إلى السيطرة على أسعار الصرف وانعكاساته الخطيرة على معيشة وحياة المواطنين".

وتواصل العملة اليمنية، انهيارها المتسارع والقياسي أمام العملات الأجنبية، مسجلة، اليوم الأحد، 1757 ريالًا يمنيًا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وفاقم من معاناة اليمنيين الذين يواجهون ظروفًا اقتصادية ومعيشية وخدمية صعبة.

واستعرضت الحكومة، في اجتماعها، عدة مقترحات "لتنفيذها بشكل عاجل"، في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، بما يؤدي إلى تخفيف المعاناة القائمة، خاصة في خدمة الكهرباء، وأسعار صرف العملة الوطنية، المنعكسة على أسعار المواد الغذائية الأساسية والخبز، طبقًا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".