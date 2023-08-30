"ستاندرد آند بورز" و"ناسداك" يرتفعان بفعل بيانات تباطؤ الاقتصاد الأمريكي

ارتفع مؤشرا "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" عند الفتح، اليوم الأربعاء، إذ أشارت بيانات اقتصادية جديدة إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.

وأبقى ذلك الارتفاع على الآمال في أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يحجم عن رفع أسعار الفائدة في سبتمبر/ أيلول.

ونزل المؤشر "داو جونز الصناعي" 4.87 نقطة أو 0.01% عند الفتح إلى 34847.80 نقطة.

وارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بواقع 2.71 نقطة أو 0.06% إلى 4500.34 نقطة، كما صعد المؤشر "ناسداك المجمع" 18.01 نقطة أو 0.13% إلى 13961.77.