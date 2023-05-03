مسؤول أمريكي: بيانات التجارة التركية أظهرت توقف إعادة تصدير بضائع غربية لروسيا
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين يوم الثلاثاء، إن بيانات التجارة التركية بدأت تعكس توقف أنقرة عن السماح بإعادة تصدير البضائع الغربية المشمولة بالعقوبات إلى روسيا، وذلك بعد تحذيرات متكررة من واشنطن.
وتصعد واشنطن ضغوطها الدبلوماسية على الدول والشركات على مستوى العالم لضمان تنفيذ العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، وتحذر من أنها ستتخذ إجراءات ضد من يساعدون روسيا.
وأظهرت بيانات لجمعية المصدرين الأتراك، أن صادرات البلاد إلى روسيا وصلت إلى 730.36 مليون دولار في أبريل نيسان بانخفاض 19.2 بالمئة عن 904.05 مليون دولار في مارس آذار. إلا أن البيانات أظهرت أن صادرات البلاد إلى روسيا ارتفعت 85.4 بالمئة في أبريل نيسان على أساس سنوي.
وقال جيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية الشهر الماضي، إن واشنطن ستراقب بيانات أنقرة التجارية مع موسكو لرصد انخفاضها بعدما قبلت تركيا، بضغط من مجموعة السبع، بوقف تمرير السلع الغربية المحظورة بموجب العقوبات إلى روسيا.