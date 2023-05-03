مسؤول أمريكي: بيانات التجارة التركية أظهرت توقف إعادة تصدير بضائع غربية لروسيا

قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية للصحفيين يوم الثلاثاء، إن بيانات التجارة التركية بدأت تعكس توقف أنقرة عن السماح بإعادة تصدير البضائع الغربية المشمولة بالعقوبات إلى روسيا، وذلك بعد تحذيرات متكررة من واشنطن.

وتصعد واشنطن ضغوطها الدبلوماسية على الدول والشركات على مستوى العالم لضمان تنفيذ العقوبات واسعة النطاق التي تفرضها على موسكو على خلفية غزوها لأوكرانيا، وتحذر من أنها ستتخذ إجراءات ضد من يساعدون روسيا.