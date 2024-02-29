تعطل محطات الوقود في نيوزيلاندا بسبب "السنة الكبيسة"

قالت محطات وقود وشركات لخدمات المدفوعات في نيوزيلندا إن عدداً من مضخات البنزين توقفت عن العمل بالبلاد، اليوم الخميس، نتيجة خلل في برمجيات الدفع، لأن السنة الجارية "جاءت كبيسة".

وأكدت شركات "ألايد فيول" و"جال" و"زد إنرجي" و"بي.بي" أن مضخات وقود ذاتية الخدمة تابعة لها في أنحاء نيوزيلندا لا تعمل بسبب مشكلات في نظام الدفع المستخدم.

وقال جون سكوت الرئيس التنفيذي لمجموعة "إنفنكو"، وهي مزود لحلول برمجيات الدفع، إن النظام توقف عن العمل بسبب "خلل راجع إلى السنة الكبيسة".