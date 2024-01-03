"الغارديان": أسعار الفائدة والمواجهة الأمريكية الصينية أبرز محددات اقتصاد 2024

وصف تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن عام 2023 كان الأول "الخالي من الصدمات نسبيا" منذ 2019.

وأوضح التقرير أن العام الماضي جاء بخلاف الأعوام القليلة الماضية؛ إذ لم تتكرر جائحة عام 2020، أو اختناقات سلسلة التوريد عام 2021، أو الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

ومع مرور أزمات الركود الاقتصادي، والتضخم، وأزمة تكلفة المعيشة، وارتفاع أسعار الفائدة، رأى التقرير أن السنوات الأربع الماضية كانت بمثابة "كتالوج من الويلات" للاقتصاد العالمي.

أما الحرب في غزة، فبالرغم من أنها مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، إلا أن التقرير يشير إلى إمكانية تغير هذا الوضع؛ ما يجعل الاقتصاد العالمي في وضع غير جيد مع بزوغ فجر عام 2024.