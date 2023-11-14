طيران الإمارات يطلب شراء 90 طائرة بوينغ من طراز 777إكس

قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إنه أصبح أكثر ثقة في الجدول الزمني لتطوير واعتماد طائرات بوينغ 777-9، وإنه يتوقع أن تحصل الطائرات 777إكس على تصريح فحص من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في فبراير/ شباط 2024 تقريبًا.

كان كلارك يتحدث للصحفيين خلال معرض دبي للطيران الذي يستمر أسبوعًا، إذ طلبت "طيران الإمارات" أمس الاثنين شراء 90 طائرة بوينغ إضافية من طراز 777إكس.