طيران الإمارات يطلب شراء 90 طائرة بوينغ من طراز 777إكس
قال تيم كلارك رئيس شركة طيران الإمارات، اليوم الثلاثاء، إنه أصبح أكثر ثقة في الجدول الزمني لتطوير واعتماد طائرات بوينغ 777-9، وإنه يتوقع أن تحصل الطائرات 777إكس على تصريح فحص من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في فبراير/ شباط 2024 تقريبًا.
كان كلارك يتحدث للصحفيين خلال معرض دبي للطيران الذي يستمر أسبوعًا، إذ طلبت "طيران الإمارات" أمس الاثنين شراء 90 طائرة بوينغ إضافية من طراز 777إكس.
كما طلبت الشركة خمس طائرات أخرى من طراز 787 دريملاينر، قائلة إن إجمالي تكلفة الدفعة الجديدة من الطائرات عريضة البدن يزيد على 50 مليار دولار بناء على أقل سعر.
من ناحية أخرى استبعد كلارك التوصل إلى اتفاق فوري لشراء طائرات إيرباص إيه350، ما لم يتم تحقيق انفراجة في المحادثات حول المحركات مع رولز رويس.
وقال كلارك، إن الشركة تريد تحسينات فيما يتعلق بالمتانة وتكاليف الصيانة.
وقالت رويترز، أمس الاثنين، إن المباحثات حول الطائرات توقفت بسبب عقبات في المفاوضات المتعلقة بالمحركات.