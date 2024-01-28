روسيا تدعو المزيد من الدول النفطية للانضمام إلى "أوبك+"

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، السبت، إن المزيد من الدول يجب أن تشارك في اتفاق "أوبك+"، لأن مشاركتها ستجعل سوق النفط أكثر فعالية وتنظيما وتأثيرا.

وأضاف للصحفيين أنه "كلما زاد عدد الدول التي توحد جهودها، زادت فعالية ذلك بالنسبة للسوق، لأن السوق حساسة للغاية، وتتطلب عملا مشتركا. يجب مشاركة المزيد من الدول في (أوبك+)".

وكان وزارة الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق، أن القرارات، التي يتم اتخاذها في إطار "أوبك+" تمليها الاعتبارات الاقتصادية فقط ولا تستهدف أي جهة.