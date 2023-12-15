وزيرة الخزانة الأمريكية: سياسة الصين الاقتصادية تثبط عزيمة المستثمرين

دعت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس، الصين إلى التخلّي عن "سياستها الاقتصادية الموجّهة غير العادلة" لأنّها تثبط عزيمة المستثمرين وتعاقب الاقتصاد الصيني والشركات الأميركية على حدّ سواء.

وقالت يلين في خطاب أمام مجلس الأعمال الأميركي-الصيني في واشنطن "لفترة طويلة جداً، لم يتمكن العمّال الأميركيون والشركات الأميركية من أن يتنافسوا على قدم المساواة مع نظرائهم في الصين".

وأضافت أنّه إذا "ابتعدت بكين عن نهجها الاقتصادي الموجّه في مجالي الصناعة والمال (...) فسيكون ذلك أفضل للصين" كما أنّه سيكون مفيداً للشركات الأميركية.

وشدّدت على أنّ "دوراً مهماً للغاية للشركات العامة يمكن أن يخنق النمو، كما أنّ دوراً مفرطاً للأجهزة الأمنية يمكن أن يعيق الاستثمارات". مؤكدةً على ضرورة إدارة الخلافات الحتمية بين الصين والولايات المتّحدة بطريقة "مسؤولة".