النفط يستقر منخفضًا وسط مخاوف إزاء البنوك الأوروبية

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع تراجع أسهم البنوك الأوروبية وبعد أن قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر غرانهولم إن إعادة ملء احتياطي البترول الإستراتيجي الأمريكي قد تستغرق أعوامًا، ما يقوض توقعات الطلب.

وانخفض سعر خام برنت 92 سنتا أو 1.2% إلى 74.99 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا أو 1% إلى 69.26 دولار للبرميل، وارتفع الخامان هذا الأسبوع بعد أن هدأت اضطرابات القطاع المصرفي.