أمريكا.. التخلف عن سداد القروض يسجل أعلى مستوى في 5 سنوات

كشف نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مايكل بار، أن النظام المالي لبلاده يشهد أعلى معدل تخلف عن سداد القروض منذ 5 سنوات.

وقال بار، "وصلت حالات التأخر في السداد إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات". وفق الموقع الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "federalreserve".

وأفاد بار في كلمة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، بارتفاع مستوى التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية والاستهلاكية. مطالبا البنوك بأن تظل يقظة ومستعدة للضغوط المتوقعة وغير المتوقعة.

وكشف، أن الاحتياطي الأمريكي يواجه حاليا العديد من المخاطر التي يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمراقبتها.

ودلل بار على ذلك بارتفاع معدلات التأخر في السداد بين بعض القروض العقارية التجارية، مثل تلك المدعومة بالمكاتب، وبعض قطاعات القروض الاستهلاكية.