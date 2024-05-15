أمريكا.. التخلف عن سداد القروض يسجل أعلى مستوى في 5 سنوات
كشف نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مايكل بار، أن النظام المالي لبلاده يشهد أعلى معدل تخلف عن سداد القروض منذ 5 سنوات.
وقال بار، "وصلت حالات التأخر في السداد إلى أعلى مستوياتها منذ خمس سنوات". وفق الموقع الرسمي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي "federalreserve".
وأفاد بار في كلمة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، بارتفاع مستوى التخلف عن سداد القروض العقارية التجارية والاستهلاكية. مطالبا البنوك بأن تظل يقظة ومستعدة للضغوط المتوقعة وغير المتوقعة.
وكشف، أن الاحتياطي الأمريكي يواجه حاليا العديد من المخاطر التي يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمراقبتها.
ودلل بار على ذلك بارتفاع معدلات التأخر في السداد بين بعض القروض العقارية التجارية، مثل تلك المدعومة بالمكاتب، وبعض قطاعات القروض الاستهلاكية.
ونبه نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع معدلات التأخر في سداد قروض بطاقات الائتمان وقروض السيارات.
وتابع بار، واستجابة لارتفاع حالات التأخر في السداد، قامت البنوك بزيادة مخصصات خسائر القروض.
وأردف، ينبغي للقطاع المصرفي ككل أن يكون مستعداً لاستيعاب خسائر القروض التي قد تتحقق، ومواصلة أداء دوره الحيوي في توفير الائتمان للأسر والشركات. مؤكدا أن الاحتياطي الفيدرالي يواصل مراقبة هذه الظروف عن كثب.
وذكر أن المصارف الأمريكية رفعت مستوى خسائرها المتوقعة من القروض المتأخرة، مؤكدا أنه يجب على النظام المالي الأمريكي أن يكون جاهزا لخسائر مقبلة، ومواصلة إقراض الشركات والسكان رغم ذلك.
وأوضح بار أن نسب رأس المال زادت طوال عام 2023؛ ما جعل النظام في وضع أفضل لمواجهة الخسائر المحتملة، مثل تلك الناجمة عن التخلف عن سداد القروض، أو الانخفاض في القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية، التي استمرت في التراكم في بعض البنوك، خلال العام الماضي.