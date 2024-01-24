السيسي يتحدث عن سبب أزمة الدولار

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن الدولار يمثل دائما مشكلة للدولة المصرية، وذلك تعليقاً على أزمة نقص العملات الأجنبية التي تعاني منها البلاد حالياً، وأدت لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى ما يزيد على ضعف سعره الرسمي.

وقال السيسي، خلال كلمة بمناسبة احتفالات عيد الشرطة، إن "أحد أسباب مشكلة الدولار تتعلق بدفع الحكومة تكلفة توفير بعض الخدمات بالدولار، فيما تباع في السوق المحلية بالجنيه"، مضيفاً أن "مصر على سبيل المثال تنفق مليار دولار شهرياً على السلع الأساسية مثل القمح والزيوت النباتية، ومثله على الوقود".