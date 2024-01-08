الهند "عملاق جديد" يواجه نفوذ الصين في أفريقيا

وجدت الهند في القارة الأفريقية ساحة منافسة جديدة مع الصين، إذ تعمل الشركات الهندية التي تحولت إلى "عملاق جديد"، على اختراق أفريقيا مزاحمة النفوذ الصيني هناك، وفق تقرير إخباري فرنسي.

ونقلت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن المتخصص في الاقتصادات الناشئة، جان جوزيف بوايو، قراءته لدوافع الحضور اللافت للشركات الهندية في القارة الأفريقية، حيث يرى الباحث المشارك في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية أن أفريقيا تمثل "ورقة رابحة" للهند في مواجهة الصين.

ونبه الباحث إلى أنه من غير الممكن مقارنة الطموحات الهندية بالطموحات الصينية أو حتى الفرنسية؛ لأن أساليب التدخل مختلفة تمامًا، حيث تلعب الدولة المركزية دورًا متواضعًا، لكن نقطة التحول الواضحة اتخذتها الشركات الهندية منذ حوالي عشرة أعوام، وبعد التوجه نحو الدول الغربية وخيبات الأمل التي تلقتها هناك، أدركت نيودلهي أنه كان من الأسهل التوجه إلى الأسواق النامية والمحلية، مثل أفريقيا.

ورغم أن ما تحققه الشركات الهندية لا يزال بعيدًا كل البعد عن الأرقام الصينية، إلا أن الهند أصبحت الآن ثاني أكبر شريك تجاري للقارة، وفق الصحيفة الفرنسية.