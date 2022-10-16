فيديوهات صادمة لإعدام "الكتاكيت" تثير الجدل في مصر

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن “نتمنى سرعة الإفراج عن المواد العلفية لإنقاذ صناعة الدواجن وبمواد كافية حتى لا تكون هناك سوق سوداء وارتفاع الأسعار بشكل جنوني”.

ولفت إلى أنه في حال عدم حل المشكلة ستواجه مصر أزمة كبيرة في لحوم الدواجن وبيض المائدة، مؤكدًا أنه تم التوجه بخطابات ونداءات للحكومة للإفراج عن الأعلاف بالموانئ.

أما رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية الدكتور عبدالعزيز السيد، وصف الأزمة بـ"الكارثة"، قائلاً إن “ما تم تداوله بشأن إعدام الكتاكيت على منصات التواصل الاجتماعي، كارثة بمعنى الكلمة”.

وعن حجم أزمة نقص مستلزمات تربية الدواجن، أوضح أن هناك عجزا وصل لـ 50%، مشيراً إلى أنه “رغم أنه تم الإفراج عن 15% إلا أن ذلك لم يساهم في حل الأزمة”.

وواصل: “عدم توفير مستلزمات الإنتاج أدى إلى عدم وجود الأعلاف وعدم تشغيل المصانع، الأزمة الحالية أكبر من أزمة أنفلونزا الطيور”.