لماذا تترسخ أزمة العقارات في أوروبا؟

تشكل أزمة الإسكان في أوروبا مصدرًا للقلق الكبير، وتفاقمت بسبب سلسلة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية.

وقالت صحيفة لوموند الفرنسية، إنه رغم المخاوف من انهيار عقاري كبير بعد ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022، دخل سوق العقارات الأوروبي في مرحلة شبه ركود، تتميز بتباطؤ المبيعات ونقص البناء الجديد، وبالتالي وصلت الأسعار الآن إلى مستويات عالية تاريخيًّا.

وأضافت الصحيفة أنه وفي عام 2023، شهدت أسعار المنازل ركودًا أو حتى تراجعًا في العديد من الدول الأوروبية، رغم أن بعضها، مثل: إسبانيا، وإيطاليا، سجَّل زيادات طفيفة.

موضحة أن هذا الوضع الاقتصادي المتوتر، كان مقترنًا بزيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وكان سببًا في جعل ملكية المساكن أكثر صعوبة بالنسبة للأجيال الشابة.

كما أسهم تأثير السياحة المفرطة في الأزمة، مع زيادة التحسين في المدن الأوروبية الكبرى، مثل: أثينا وفلورنسا، إلى ارتفاع الإيجارات؛ ما أجبر السكان المحليين ولا سيما الطبقات العاملة والمتوسطة، على مغادرة مراكز المدن لصالح السيّاح والإيجارات قصيرة الأجل.