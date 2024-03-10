مصر.. بوادر انتعاشة اقتصادية لافتة بعد صفقة "رأس الحكمة"

تطورات اقتصادية متسارعة تشهدها مصر، هذه الأيام، حيث يسود الانتعاش سوقَها بعد حلحلة أزمة الدولار، وتحرير سعر صرف الجنيه، وصولًا إلى تتبع "بشائر" صفقة مدينة "رأس الحكمة" بين الإمارات ومصر، وسط توقعات لخبراء بحدوث "انتفاضة" في اقتصاد مصر خلال أشهر قليلة.

وتدور تساؤلات عدة في أذهان عشرات الملايين من المصريين، بشأن ما الذي سيتغير في اقتصاد بلادهم بعد توقيع "رأس الحكمة"، وما القطاعات الاقتصادية والتنموية التي ستستفيد من المشروع.. ولعل السؤال الأهم هو: كيف ستنعكس هذه الصفقة على الأحوال المعيشية للمواطن المصري.

وبعد وقت قصير من الإعلان عن الصفقة، التي تم توقيعها بين أبوظبي والقاهرة في الـ23 من فبراير/شباط 2024، وتتضمن استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار لتطوير شبه جزيرة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط في مصر، أبدت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" للتصنيف الائتماني تفاؤلها بتدفق الدعم المالي الذي حصلت عليه مصر، بالإضافة إلى صفقة بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.