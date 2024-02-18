الإمارات.. التجارة الخارجية غير النفطية تبلغ مستوى قياسيا
كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي ورئيس وزراء الإمارات، أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لبلاده بلغ مستوى قياسيا مسجلا 3.5 تريليون درهم (952.93 مليار دولار) في عام 2023.
وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة على منصة "إكس": "كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمد الله … حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات التي بلغت مستوى جديدا بلغ 3.5 تريليون درهم في 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد: "أشرنا في بداية 2023 بأنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً، ورسخت دولة الإمارات جسورا جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023، فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم عشرة شركاء تجاريين 26%، ومع تركيا لأكثر من 103%، ومع هونغ كونغ - الصين 47%، ومع الولايات المتحدة 20%، وذلك خلال عام واحد فقط".
وختم نائب الرئيس الإماراتي حاكم دبي بأن "الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية، وأن التزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة، وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول".