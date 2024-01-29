توترات البحر الأحمر تُضاعف كلفة صادرات إيران وتطيح بالعملة

وأضاف كريمي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام محلية، "توصل رجال أعمال إيرانيون قبل ستة أشهر إلى اتفاق مع سلطات ميناء مرسين في تركيا يقضي بأن تذهب البضائع الإيرانية إلى هذا الميناء عن طريق البحر، ومن هناك إلى أسواق الوجهة".

وتابع: "لكن بسبب التوترات المذكورة أعلاه، تم تغيير طريق الشحن من الطريق البحري والمياه الجنوبية إلى الحدود البرية لإيران وتركيا، إما للوصول إلى أسواق الوجهة عبر ميناء مرسين أو السفر بكامل المسار إلى تركيا"، مبيناً: "أدى هذا الحادث إلى زيادة عدد الشاحنات التي تسافر عبر حدود إيران وتركيا".

وتقدم إيران الدعم المالي والعسكري للميليشيات الحوثية في اليمن، الذين يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر بهجمات من خلال طائرات بدون طيار وصواريخ، ما يؤدي إلى تعطيل التجارة البحرية.

الريال الإيراني يواصل الانهيار

وواصل الريال الإيراني، الإثنين، الانهيار بشكل كبير بفعل التوترات الحالية في المنطقة، عقب إعلان الولايات المتحدة مقتل ثلاثة من جنودها جراء استهدافهم في قاعدة على الحدود السورية الأردنية من قبل مليشيات عراقية تدعمها طهران.

ومع الإعلان عن هذا الهجوم، عرضت مراكز الصيرفة في سوق طهران الحرة سعر الدولار الأمريكي الواحد بقيمة اقتربت من 580 ألف ريال إيراني.

ومساء الأحد، وبعد ساعة من الإعلان عن هذا الهجوم، ارتفع سعر الدولار 10 آلاف ريال ووصل إلى 570 ألف ريال، وتجاوز سعر اليورو 620 ألف ريال قيمة الشراء، لكن صباح الاثنين انهارت العملة الإيرانية مع بدء فعاليات مراكز الصيرفة.

وأدرجت مواقع اقتصادية داخل إيران سعر الدولار بـ 582 ألف ريال، وأظهرت أيضًا سعر اليورو بـ 635 ألف ريال بيعاً.

واشتد تراجع الريال أمام العملات الأجنبية مع استمرار هجمات الحوثيين، والرد العسكري المشترك للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ثم اكتسب أبعادا جديدة عقب الصاروخ المتبادل بين إيران وباكستان.

وبهذه الطريقة انخفضت قيمة العملة الوطنية الإيرانية بنسبة 15% منذ الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووعد مسؤولون حكوميون ووسائل إعلام مقربة من الحكومة، نهاية كانون الأول الماضي، بانخفاض سعر الصرف في إيران مع تراجع "الالتهابات الإقليمية"، لكن منذ ذلك الحين، وفي أعقاب تزايد التوترات، استمر سعر العملة الإيرانية بالانخفاض.

وفي سياق متصل، قال محمد كشتي آراي، الناشط في سوق الذهب بالعاصمة طهران، إن التوترات في المنطقة أدت إلى انهيار العملة وارتفاع أسعار الذهب والعملات المعدنية في السوق الإيرانية، مضيفاً: "الآن علينا أن نرى ماذا سيفعل البنك المركزي في مجال العملة".