غزيون يلجأون لبيع مجوهراتهم لتأمين احتياجاتهم اليومية

يواجه سكان غزة صعوبات الحرب الإسرائيلية، بطرق متنوعة، كان آخرها اللجوء لبيع وشراء الذهب، وذلك من أجل ضمان تأمين احتياجاتهم اليومية من جهة، أو الحفاظ على أموالهم من جهة أخرى.

وتسببت الحرب بخسائر فادحة للفلسطينيين وأدت لتعطيل جميع المنشآت الاقتصادية بالقطاع، حيث تؤكد تقارير دولية أن غالبية السكان عاطلون عن العمل في الوقت الحالي، ويمكن إدراجهم تحت خط الفقر.

وقال تاجر الذهب، منصور الشبراوي، لـ"إرم نيوز"، إن "هناك تفاوتاً في عمليات الشراء والبيع من قبل النازحين بوسط وجنوب القطاع"، مشيراً إلى أنه "في بعض الأحيان يكون الشراء أكثر من البيع، وأحياناً أخرى يكون العكس".

وأضاف الشبراوي أن "هناك إقبالاً من قبل النازحين على شراء وبيع الذهب، بحيث يقدم بعضهم على الشراء للحفاظ على الأموال التي يمتلكها، خاصة أن تخزين الذهب أسهل كثيراً من تخزين الأموال، وفئة أخرى تقدم على بيع الذهب من أجل الحصول على الأموال التي تمكنهم من توفير احتياجاتهم اليومية"، مؤكداً أن "عمليات بيع الذهب زادت منذ الحرب".