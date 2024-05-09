المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" تغلق على تباين‎

أغلق المؤشر "داو جونز" الصناعي مرتفعا اليوم الأربعاء، موسعا سلسلة مكاسبه إلى 6 جلسات متتالية، مع زيادة المستثمرين توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة الأمريكية، وفق "رويترز".

وتراجع المؤشران الرئيسيان الآخران، "ستاندرد اند بورز" و"ناسداك"، قليلاً مع تباطؤ القوة الدافعة للاقتصاد وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في يوم مزاد السندات لأجل 10 سنوات.

ووفقاً لبيانات أولية، هبط المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 0.09 نقطة أو 0.00% ليغلق عند 5187.61 نقطة.

وانخفض المؤشر "ناسداك" المجمع 29.80 نقطة أو 0.18% ليصل إلى 16302.76 نقطة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 172.45 نقطة أو 0.44% إلى 39056.71 نقطة.