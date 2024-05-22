"فينكانتييري" الإيطالية تؤسس وحدة لبناء السفن في السعودية

أعلنت شركة بناء السفن الإيطالية فينكانتييري، اليوم الأربعاء، عزمها توسيع تعاونها مع السعودية من خلال وحدتها الجديدة فينكانتييري‭‭ ‬‬أرابيا.

وذكرت الشركة في بيان صحفي صدر على هامش مؤتمر صناعي أن الوحدة السعودية ستدعم رؤية المملكة 2030 في قطاعات الرحلات السياحية، والصناعات الدفاعية، والخدمات البحرية.

وعززت الشركة الإيطالية المملوكة للدولة وجودها في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة الماضية. وقال الرئيس التنفيذي بيروبرتو فولجيرو، في مارس/ آذار 2023، إن الشركة ستدخل السوق السعودية ولديها إمكانات للنمو في المنطقة.

وتسعى "فينكانتييري" أيضًا إلى زيادة تركيزها على قطاع الصناعات الدفاعية الذي يمثل، حاليًا، نحو ربع إيراداتها.

وأفاد الرئيس التنفيذي في بيان: "بالنظر إلى الدور المحوري للصناعة البحرية في رؤية 2030، فإننا نتطلع بشدة إلى إقامة شراكات إستراتيجية".

ووضعت "فينكانتييري"، يوم الإثنين، اللمسات النهائية على مشروع مشترك لبناء السفن يسمّى مايسترال مع مجموعة إيدج ومقرها أبوظبي.

وأعلنت الشركتان توقيع اتفاقية قيمتها 400 مليون يورو (433 مليون دولار) مع قوات خفر السواحل الإماراتية لتزويدها بعشر سفن دورية متقدمة بطول 51 مترًا.