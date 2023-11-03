هل سيؤثر صراع الشرق الأوسط "الراهن" على أسعار الطاقة؟

قالت إيزابيل شنابل عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، إنه من المرجح أن يكون للصراع في الشرق الأوسط تأثير محدود على أسعار الطاقة العالمية شريطة ألّا تتوسع الأعمال القتالية بشكل أكبر.

وتابعت "تحليلنا الأوّلي في هذه المرحلة يظهر أنه نظرا لأن إسرائيل في نهاية الأمر صغيرة نسبيا، وطالما ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المفترض أن يكون التأثير على أسعار الطاقة محدودا نسبيا".

وأشارت شنابل في محاضرة إلى أنه "إذا اتسع نطاق الصراع بالطبع، وخاصة إذا دخلت إيران، فقد يتغير الوضع بسرعة".