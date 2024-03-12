ارتفاع صادرات الصين يثير مخاوف أوروبا وأمريكا

تنمو صادرات الصين من المصانع بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا؛ ما أدى إلى إثارة مخاوف الدول الأخرى التي تبادر إلى ردود فعل تهدف لكبح صعود الصين.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز" فإن الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية الصينية بسبب الدعم غير القانوني المزعوم من قبل الحكومة الصينية، كما تتخذ دول أخرى، مثل: الهند، وتركيا، إجراءات ضد الصادرات الصينية.

وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبقت على الرسوم الجمركية على صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، ورغم التراجع في قطاع الإسكان في الصين فإن صادراتها زادت من حيث الكمية والحصة السوقية.

وقد وجدت الصين طرقًا لتجاوز التعريفات الجمركية من خلال إرسال المكونات إلى دول أخرى للمعالجة.