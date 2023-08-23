صحيفة: الجفاف يعيق حركة السفن في قناة بنما ويرفع أجور الشحن

قالت صحيفة "إلـ موندو" الإسبانية إن التدابير التي اتخذتها "قناة بنما" للتخفيف من آثار الجفاف أدت إلى انخفاض مستوى المياه بشكل كبير في القناة، مما انعكس سلبا على التجارة العالمية، حيث قامت السلطات المختصة في القناة بتقليص عدد السفن التي يسمح لها بالمرور من 38 سفينة إلى 32 سفينة يوميًا.

ونقلت الصحيفة عن "فرانسيسكو أراند"، رئيس منظمة الأمم المتحدة للأعمال اللوجستية والنقل، قوله إن "فرض قيود على عدد السفن الكبيرة المارة أدى إلى حدوث ازدحام مروري، أثّر على أكثر من 100 سفينة، فيما تسبب بتأخير العبور لمدة تصل إلى 20 يومًا، وهو ما يزيد من تكلفة الشحن بنسبة 30%".

وأفادت مصادر من قناة بنما بأن هناك 134 سفينة تنتظر العبور من مدخلي المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، ويتراوح متوسط وقت الانتظار، للعبور بدون حجز مسبق، من 9 – 11 يومًا.