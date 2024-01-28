"سنرد بالمثل".. موسكو تحذر الغرب من عواقب مصادرة الأصول الروسية

حذّرت موسكو الدول الغربية من مغبة مصادرة العقارات والأصول الروسية، مؤكدة أنها سترد بشكل مماثل وفعّال على أي محاولات لمصادرة تلك الأصول.

وقالت وزارة الخارجية الروسية لوكالة نوفوستي اليوم الأحد، "لقد تحدثنا أكثر من مرة عن عدم شرعية التدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها الدول الغربية فيما يتعلق بالممتلكات الروسية في الخارج. وقد لاحظنا مرارا وتكرارا أن الاستيلاء على ممتلكات الاتحاد الروسي غير قانوني، وينتهك المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدول".

وأضافت وزارة الخارجية، أن مثل هذه الإجراءات لا يمكن وصفها إلا بأنها "انتهاك صارخ للعقارات السيادية وسرقة صريحة ومبتذلة من قبل مجموعة من الدول لممتلكات دولة أخرى".

وخلصت الوزارة إلى أنه "في الوقت نفسه، يمكن لدول "الغرب الجماعي" أن تكون على يقين من أن أي من محاولاتها لمصادرة العقارات الروسية، فضلا عن الأصول الأخرى، ستؤدي حتما إلى ردّ مناسب وفعال".