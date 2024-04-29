النفط يهبط 1% مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة

تراجعت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، متخلية عن مكاسب حققتها يوم الجمعة، إذ خففت محادثات سلام بين إسرائيل وحركة حماس في القاهرة مخاوف من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

وقلصت بيانات تضخم أمريكية توقعات بخفض أسعار الفائدة قريباً.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارا واحدا أو 1.1% إلى 88.50 دولار للبرميل قبل أن تصعد إلى 88.55 دولار بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا أو 1% إلى 83.01 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور، المحلل في "آي.جي ماركت" إن تكثيف جهود الوساطة في اتفاق هدنة بين إسرائيل وحماس خفف التوترات الجيوسياسية وساهم في الافتتاح الضعيف للأسواق اليوم الاثنين.

وقال مسؤول في حماس لوكالة "رويترز" إن وفدا من الحركة سيزور القاهرة اليوم الاثنين للمشاركة في محادثات سلام.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على الاستماع للمخاوف الأمريكية بخصوص التداعيات الإنسانية للاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح.

وتترقب الأسواق مراجعة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الأول من مايو أيار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة زاد 2.7% في 12 شهرا حتى مارس/ آذار، وهو ما يتجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي عند اثنين بالمئة.

ويعزز انخفاض التضخم احتمالات خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي يعزز بدوره النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

وفي المقابل يعزز ارتفاع الدولار توقعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول.

ويجعل صعود الدولار النفط أعلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.