تحقيق أوكراني: روسيا تُصدر حبوب كييف "المنهوبة" عبر شركات "وهمية"

وأوضح تحقيق الموقع أن الروس أنشؤوا شركة حبوب حكومية في مدينة ميليتوبول "المحتلة" في منتصف شهر أيار/مايو 2022، أي بعد أقل من 3 أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية.

ولفت الموقع في تحقيقه إلى أنه جرى التأكيد على استيلاء الشركة على معظم الأراضي ومرافق معالجة الحبوب والآلات الزراعية في الجزء المحتل من منطقة زابوريزهيا.

ونوه إلى أنه على الرغم من أن الشركة الروسية تخضع لعقوبات أمريكية في أوائل عام 2023، تلتها عقوبات فرضتها أوكرانيا والمملكة المتحدة، إلا أنها نجحت في التحايل على القيود من خلال الانخراط في التجارة الدولية عن طريق شركات "وهمية".

وأضاف أن الشركة صدرت 145 ألف طن من الحبوب، في حين تم تصدير 67 ألف طن من خلال شركات "وهمية" روسية، بعد أن تم إدراج الشركة الأم كمُصرّح، بناء على بيانات من "ماركت إنسايد"، وهي قاعدة بيانات دولية لعمليات التصدير والاستيراد.