تحقيق أوكراني: روسيا تُصدر حبوب كييف "المنهوبة" عبر شركات "وهمية"
كشف تحقيق أوكراني عن تصدير شركة روسية مملوكة للدولة حبوبا "مسروقة" إلى ثلاث دول على رأسها تركيا وإسرائيل وليبيا عن طريق وساطة شركات "وهمية".
وأشار إلى أن الكمية الإجمالية، التي جرى تصديرها تُقدر بما يقرب من 212 ألف طن من الحبوب، مصدرها الأراضي "المحتلة" في منطقة زابوريزهيا.
وكشف موقع "برافدا" الأوكراني في تحقيق، أن الشركات الأوروبية تشارك في هذه العملية، لافتًا إلى أنه في عام 2023 بلغت قيمة الصادرات "المسروقة" نحو 46 مليون دولار أمريكي.
وأوضح تحقيق الموقع أن الروس أنشؤوا شركة حبوب حكومية في مدينة ميليتوبول "المحتلة" في منتصف شهر أيار/مايو 2022، أي بعد أقل من 3 أشهر من الحرب الروسية الأوكرانية.
ولفت الموقع في تحقيقه إلى أنه جرى التأكيد على استيلاء الشركة على معظم الأراضي ومرافق معالجة الحبوب والآلات الزراعية في الجزء المحتل من منطقة زابوريزهيا.
ونوه إلى أنه على الرغم من أن الشركة الروسية تخضع لعقوبات أمريكية في أوائل عام 2023، تلتها عقوبات فرضتها أوكرانيا والمملكة المتحدة، إلا أنها نجحت في التحايل على القيود من خلال الانخراط في التجارة الدولية عن طريق شركات "وهمية".
وأضاف أن الشركة صدرت 145 ألف طن من الحبوب، في حين تم تصدير 67 ألف طن من خلال شركات "وهمية" روسية، بعد أن تم إدراج الشركة الأم كمُصرّح، بناء على بيانات من "ماركت إنسايد"، وهي قاعدة بيانات دولية لعمليات التصدير والاستيراد.
وأكد التحقيق أن أكبر مشترٍ للحبوب كانت شركات تركية، والتي استوردت ما يقرب من 134 ألف طن من الحبوب بقيمة 28.6 مليون دولار أمريكي.
وبين أن من بينها شركة "Trans World Agro"، التي تأسست في شهر كانون الأول/ديسمبر 2022 على يد المواطن الإسرائيلي ليون ماس، وأصبح المواطن الأوكراني ليونيد باشكوفسكي مديرًا لها.
كان باشكوفسكي، البالغ من العمر 64 عامًا، شخصًا معروفًا في السابق، وفي عام 1998، فاز في الانتخابات البرلمانية الأوكرانية في دائرة خيرسون الانتخابية رقم 184.
وقال مصدر مطلع أن باشكوفسكي كان خارج أوكرانيا منذ عامين، وعبر الحدود الأوكرانية المجرية في شهر آذار/مارس 2022، ولم يعد إلى أوكرانيا منذ ذلك الحين.
وأوضح التحقيق أن ثاني أكبر مشترٍ للحبوب الأوكرانية، بعد الإعلانات الجمركية، هي شركة "داليلاند ألاينس" المحدودة، المسجلة في جزر مارشال، لافتًا إلى أن روسيا تصدر الحبوب الأوكرانية أيضًا إلى إسرائيل وليبيا عن طريق شركات "وهمية".
وذكر الموقع أن اتحاد مصدري الحبوب الروس أعلن أن صادرات الحبوب الروسية بلغت منذ شهر تموز/يوليو 2023 وحتى نهاية شهر كانون الثاني/يناير الماضي، نحو 38.5 مليون طن بزيادة قدرها 23%.
وأظهر منشور للسفارة الروسية في ليبيا عبر تطبيق "تيليغرام"، أن ليبيا جاءت ضمن أكبر خمسة مستوردين للشعير من روسيا محتلة المرتبة الثانية بكميات وصلت حتى 733 ألف طن بزيادة 136%.