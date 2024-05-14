الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية

بعد تراجعها أمس الاثنين، عادت أسعار الذهب للارتفاع اليوم الثلاثاء، مع تحول الاهتمام إلى بيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر صدورها هذا الأسبوع.

وبحسب "رويترز"، قد توفر هذه البيانات إشارات عن وتيرة ومقدار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا العام.

وبحلول الساعة الـ0557 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 2344.39 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض واحدًا في المئة أمس الاثنين.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 2350 دولارًا للأوقية.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في الساعة الـ1230 بتوقيت غرينتش، يليه مؤشر أسعار المستهلكين غدًا الأربعاء.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاع التضخم الأساس 0.3 في المئة على أساس شهري في أبريل نيسان بانخفاض من 0.4 في المئة في الشهر السابق، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز؛ ما يؤدي إلى انخفاض المعدل السنوي إلى 3.6 في المئة.

ومن المعروف أن الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 28.41 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.6 في المئة إلى 1002.90 دولار بعدما وصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبًا. وصعد البلاديوم 0.8 في المئة إلى 968.43 دولار.