موسكو: حظر أوروبا موارد الطاقة الروسية أدى لركود اقتصادها

وأضاف أنه لعدة أرباع متتالية، سجل الاتحاد الأوروبي معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالقرب من الصفر، (في الربع الثالث من عام 2023 - 0.0 في المائة في الاتحاد الأوروبي وناقص 0.1 في المائة في منطقة اليورو)، متوقعا أن يبلغ النمو في نهاية العام الماضي 0.6 في المائة فقط، في كلتا الحالتين، في حين ذهب أكبر اقتصاد أوروبي، في ألمانيا، للتلون باللون الأحمر".

ولفت الدبلوماسي الروسي إلى "أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق في منطقة اليورو، والتي وصلت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 إلى مستوى قياسي بلغ 10.6% (من حيث القيمة السنوية)".

وخلص إلى أن "النتيجة هي انخفاض الدخل الحقيقي للسكان وانخفاض الطلب الاستهلاكي".