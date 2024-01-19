تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها في الجلسة الماضية إذ قوبلت التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في إنتاج النفط الأمريكي، بسبب موجة باردة بمخاوف حيال تباطؤ نمو الطلب في الصين وتوقعات زيادة المعروض.

وبحلول الساعة 0420 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 23 سنتا، بما يعادل 0.3 %، إلى 78.87 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 74.01 دولار.

وارتفع الخامان القياسيان نحو 2% يوم أمس الخميس، مع انضمام وكالة الطاقة الدولية إلى مجموعة أوبك في توقعاتها بنمو قوي للطلب العالمي على النفط، والخامان في طريقهما لإنهاء الأسبوع مرتفعين بما يتراوح بين واحد واثنين بالمئة.