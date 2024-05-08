أبرز مؤشران يحتفظان بمكاسبهما ويغلقان على ارتفاع‎

احتفظ المؤشران "ستاندرد آند بورز 500"، و"داو جونز" الصناعي بمكاسبهما ليغلقا مرتفعين، الثلاثاء، بحسب "رويترز".

ومدد المؤشران سلسلة مكاسب حديثة بدفعة من تجدد توقعات بخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة هذا العام.

ودفعت المكاسب المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" إلى رابع إغلاق مرتفع على التوالي وإلى أفضل سلسلة مكاسب منذ مارس/آذار.

أما المؤشر "داو جونز" الصناعي، فإنه الآن في أطول سلسلة مكاسب منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، إذ صعد لخامس جلسة على التوالي.

ووفقاً لبيانات أولية، ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، بواقع 6.75 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 5187.49 نقطة.

وهبط المؤشر "ناسداك" المجمع 16.69 نقطة أو 0.10% ليصل إلى 16332.56 نقطة، وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 26.18 نقطة أو 0.07% إلى 38878.45 نقطة.