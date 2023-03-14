ميناء الفجيرة يتجه لتحقيق نمو قوي مع تغير مسار التجارة الروسية

قال مسؤولون تنفيذيون الثلاثاء إن من المتوقع أن يتزايد الطلب على التخزين والنقل في ميناء الفجيرة الإماراتي هذا العام مع استمرار تدفقات التجارة الروسية على المركز التجاري النشط.

ومنذ العام الماضي، يتدفق النفط الروسي إلى مراكز النقل الشهيرة في الشرق الأوسط وآسيا بعد أن أدت العقوبات الغربية إلى تغيير مسار التدفقات التجارية.

وقالت مها عبد المجيد، المديرة التجارية في مرافئ (في.تي.تي.آي) الفجيرة، في ملتقى الفجيرة الدولي الثالث عشر للتزود بالوقود (فوجكون 2023) الثلاثاء إن "الميناء شهد تدفقا كبيرا لبراميل النفط الروسي"، مضيفة أن "من المتوقع أن يسجل الميناء طلبا قويا على التخزين في المستقبل".