الحكومة اليمنية تطلب من الخطوط الجوية إبعاد أرصدتها عن "سطوة الحوثي"
طلبت الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، من شركة الخطوط الجوية إبعاد أرصدتها عن سطوة ميليشيا الحوثي.
ووجه وزير النقل عبد السلام حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيراداتها إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، وذلك اعتبارًا من بداية شهر يونيو/حزيران الجاري.
ورغم أن التوجيه الوزاري صدر يوم الأحد الماضي، إلا أن المكتب الإعلامي التابع لوزارة النقل نشره مساء اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وقال إن تلك التوجيهات "عاجلة وحاسمة".
وأفاد بيان المكتب الإعلامي للوزارة بأن التوجيه يهدف إلى "إبعاد أرصدة الخطوط الجوية اليمنية، عن سطوة ميليشيا الحوثي، خصوصًا أنها سبق وأن استحوذت على أرصدة الشركة في بنوك صنعاء، وتمكنت من السطو على أكثر من 100 مليون دولار".
وأضاف البيان أن تحويل الإيرادات التابعة لشركة الطيران، لحساباتها البنكية في عدن، "سيُمكّنُها من الإنفاق على مصروفاتها التشغيلية، فضلًا عن تحديث وتطوير أسطولها الجوي".
كما تضمن توجيه وزير النقل لشركة الخطوط الجوية اليمنية، نقل إداراتها الموجودة في صنعاء، إلى مركزها الرئيس في عدن، بصورة عاجلة.
وأشار بيان الوزارة إلى أن توجيهات الوزير، تستند إلى قرار رئاسة الجمهورية بنقل الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة للعاصمة عدن، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي اليمني، التي أوقفت التعاملات البنكية مع عدد من البنوك التجارية التي لم تلتزم بنقل مراكزها إلى عدن، وتتعامل معها مكاتب الخطوط اليمنية ومكاتب التوكيلات الواقعة في المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.