الحكومة اليمنية تطلب من الخطوط الجوية إبعاد أرصدتها عن "سطوة الحوثي"

طلبت الحكومة اليمنية المُعترف بها دوليًا، من شركة الخطوط الجوية إبعاد أرصدتها عن سطوة ميليشيا الحوثي.

ووجه وزير النقل عبد السلام حُميد، شركة الخطوط الجوية اليمنية، بتحويل كافة إيراداتها إلى حساباتها البنكية في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أو إلى حساباتها البنكية في الخارج، وذلك اعتبارًا من بداية شهر يونيو/حزيران الجاري.

ورغم أن التوجيه الوزاري صدر يوم الأحد الماضي، إلا أن المكتب الإعلامي التابع لوزارة النقل نشره مساء اليوم الأربعاء على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وقال إن تلك التوجيهات "عاجلة وحاسمة".