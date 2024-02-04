"فوكسكون" تحذر من نقص رقائق الذكاء الاصطناعي

تتوقع شركة فوكسكون التايوانية، أكبر شركة لتصنيع أجهزة آيفون والأكبر في مجال خدمات المنتجات الإلكترونية عالميا، أن تحقق أعمالها هذا العام أداء "أفضل قليلا" عن العام الماضي، لكنها تواجه نقصا في الرقائق المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ليو يونغ واي: "قمنا بعمل جيد العام الماضي رغم تعرضنا لعملية شطب كبيرة في الربع الأول"، في إشارة إلى شطب في القيمة الدفترية تتعلق بحصتها البالغة 34 في المئة في شركة شارب كورب اليابانية لصناعة الإلكترونيات.

وأضاف "ليو" للصحفيين، على هامش الحفل السنوي لموظفي الشركة في تايبه: "فيما يتعلق بتوقعات العام الحالي، أعتقد أنها قد تكون أفضل قليلا من العام الماضي".

وذكرت فوكسكون، في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، أن توقعاتها لعام 2024 "محافظة ومحايدة نسبيا".

وقال "ليو" إن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي سيكون جيدا "بالطبع"، لكن عدم اليقين الاقتصادي عالميا في ظل المشكلات الجيوسياسية القائمة سيؤثر على طلب المنتجات الاستهلاكية، موضحا أن "قطاعا واحدا في السوق سيحقق أداء جيدا، في حين ستواجه قطاعات أخرى كثيرة صعوبات".

وتوقعت شركة أبل، يوم الخميس، انخفاضا في مبيعات آيفون، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية المستهدفة نحو ستة مليارات دولار، أي أقل من توقعات وول ستريت، نتيجة تضرر أعمالها في الصين.

وعززت النتائج مخاوف بعض المحللين من أن المنتج المميز للشركة يفقد قوته في السوق الآسيوية الرئيسية؛ إذ يشتري المستهلكون هواتف قابلة للطي وهواتف أخرى من هواوي، مدعومة بشريحة صينية الصنع.