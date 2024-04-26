الخزانة الأمريكية: كل خيارات واشنطن متاحة للرد على تهديدات الصين‎

قالت جانيت يلين وزيرة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن إدارة الرئيس جو بايدن تبقي كل الخيارات متاحة للرد على تهديدات ناجمة عن قدرة الصين الصناعية المفرطة.

وأكدت أن نمو الاقتصاد الأمريكي من المرجح أنه أقوى مما أشارت إليه بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول والتي جاءت أضعف من المتوقع.

وذكرت يلين أيضاً، خلال مقابلة مع "رويترز"، أن المقترح الأمريكي لاستغلال فوائد أصول روسية مجمدة بقيمة 300 مليار دولار في مساعدة أوكرانيا قد تحظى بتأييد واسع من الحلفاء في مجموعة السبع.