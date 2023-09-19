تراجع الأسهم الأوروبية مع تباطؤ القطاع الصناعي وترقب قرارات الفائدة

تراجعت الأسهم الأوروبية الثلاثاء في تعاملات متقلبة، إذ واصلت الأسهم الصناعية خسائرها للجلسة الثانية على التوالي بينما يترقب المستثمرون الحذرون سلسلة قرارات لبنوك مركزية هذا الأسبوع.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بحلول الساعة الـ0717 بتوقيت غرينتش.

ويتوخى المستثمرون الحذر قبل قرارات متعلقة بأسعار الفائدة تصدرها بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، منها مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) الأربعاء، وبنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي السويدي والبنك النرويجي يوم الخميس.

وانخفض "القطاع الصناعي" 0.5% مع تراجع سهم دويتشه بوست 2.7%.

وتراجع سهم كينجفيشر 5.2% بعد أن خفضت شركة التجزئة الأوروبية لتحسين المنازل توقعاتها للأرباح السنوية.

لكن سهم تور جروب ارتفع 4.2% بعد تأكيد شركة السياحة توقعاتها للعام المالي 2023 بأكمله مشيرة إلى الحجوزات القوية في فصل الصيف وموسم الشتاء المقبل.