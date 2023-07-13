سلطان الجابر يدعو لزيادة التمويل المناخي إلى تريليونات الدولارات

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي سلطان أحمد الجابر الرئيس المعيّن لقمة (كوب28)، اليوم الخميس، إن على جميع الحكومات رفع أهدافها المناخية خلال الشهرين المقبلين.

ودعا الجابر، "جميع الحكومات إلى تحديث المساهمات المحددة وطنيًّا بحلول أيلول/سبتمبر من هذا العام، لضمان التوافق مع اتفاقية باريس"، وفقًا لوكالة "رويترز".

وأشار إلى تعهدات خفض الانبعاثات التي قطعتها كل دولة للمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من تغيّر المناخ.

وشارك الجابر، في مناقشات رفيعة المستوى حول التمويل المناخي، مع العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، والرئيس الأمريكي جو بايدن، وعددٍ من كبار المستثمرين وقادة العمل الخيري، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وجاء اللقاء، على هامش فعاليات منتدى تحفيز التمويل المناخي المقام في المملكة المتحدة، لبحث سبل تعزيز هذا التمويل.

وقال الجابر، إن "من الضروري الوفاء بالالتزام بتوفير مبلغ 100 مليار دولار من التمويل المناخي السنوي الذي تمَّ التعهد به في عام 2009".

وأكد الحاجة الملحّة إلى "زيادة التمويل المخصص للمناخ من مليارات إلى تريليونات الدولارات، من أجل تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالمناخ والتنوّع البيولوجي والتنمية المستدامة".