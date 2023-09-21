توقعات بارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بسبب تسريح العمال

تراجع عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي على غير المتوقع، لكنه قد يرتفع في الأسابيع المقبلة إذ يؤدي إضراب جزئي لنقابة "عمال السيارات المتحدين" إلى إجبار شركات صناعة السيارات على تسريح العمال مؤقتا بسبب نقص في بعض المواد.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 20 ألفا لتصل إلى 201 طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 16 سبتمبر أيلول.

وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 225 ألفا في أحدث أسبوع.