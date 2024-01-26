"اضطراب اقتصادي".. العملة الإيرانية تشهد انهيارا كبيرا

سجلت العملة الإيرانية (الريال)، الخميس، انهياراً كبيراً في السوق المفتوحة أمام العملات الأجنبية، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية تعنى بعرض أسعار العملات.

وذكر موقع "التجارة نيوز" الإيراني، مساء الخميس، أن "سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى وصل في السوق المفتوحة بإيران إلى مستوى قياسي جديد".

وكما ورد في الموقع الذي يسجل أسعار العملات الأجنبية، وصل سعر كل دولار أمريكي إلى 550 ألف ريال حتى مساء الخميس، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني بـ 750 ألف ريال، وسعر اليورو بـ 630 ألف ريال.

وتسارع ارتفاع سعر الدولار الحر في إيران بعد تزايد التوتر في العلاقات بين إيران وباكستان والهجوم الصاروخي المضاد الذي شنته البلاد على إيران.