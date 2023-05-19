"فولكسفاغن" تعلن بيع أصولها في روسيا لشركة محلية

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية، فولكسفاغن، اليوم الجمعة، استكمال بيع أصولها في روسيا إلى مجموعة "أفيلون" المحلية، في إطار إجراءاتها للانسحاب من البلاد، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وتشمل عملية البيع مصنع الشركة في كالوغا جنوب غرب موسكو الذي يوظف نحو 4000 شخص ولديه إمكانيات لبناء 225 ألف مركبة سنويًا.

وأفادت مجموعة "فولكسفاغن" في بيان أن "المالك الجديد سيشتري جميع الأسهم في الفروع الروسية، وأن السلطات وافقت على الصفقة".