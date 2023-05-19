"فولكسفاغن" تعلن بيع أصولها في روسيا لشركة محلية
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية، فولكسفاغن، اليوم الجمعة، استكمال بيع أصولها في روسيا إلى مجموعة "أفيلون" المحلية، في إطار إجراءاتها للانسحاب من البلاد، على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وتشمل عملية البيع مصنع الشركة في كالوغا جنوب غرب موسكو الذي يوظف نحو 4000 شخص ولديه إمكانيات لبناء 225 ألف مركبة سنويًا.
وأفادت مجموعة "فولكسفاغن" في بيان أن "المالك الجديد سيشتري جميع الأسهم في الفروع الروسية، وأن السلطات وافقت على الصفقة".
وتشترط روسيا لبيع أصول شركات من دول "غير صديقة" وهو المصطلح الذي تستخدمه موسكو للإشارة إلى البلدان التي فرضت عقوبات عليها، موافقة لجنة حكومية تراقب الاستثمارات الأجنبية.
ولم تكشف "فولكسفاغن" أي تفاصيل مالية مرتبطة بالصفقة، لكن صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية المتخصصة بالشؤون المالية قالت إن الشركة ستحصل على حوالي 125 مليون يورو (135 مليون دولار) من عملية البيع، وهو مبلغ أقل بكثير من القيمة الفعلية لأصولها في روسيا.