المركزي الأوروبي يوقف سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة
أوقف البنك المركزي الأوروبي أطول سلسلة من زيادات أسعار الفائدة في تاريخه الممتد 25 عاما اليوم الخميس، قائلا إن أحدث البيانات لا تزال تشير إلى تراجع التضخم ببطء إلى مستواه المستهدف عند 2%.
وأبقى البنك المركزي - الذي يضم في عضويته 20 دولة تستخدم اليورو - سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4%، مؤكدا من جديد أن المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض قد يكون كافيا لترويض التضخم إذا ظل عند هذا المستوى "لفترة كافية".
وسيركز المستثمرون الآن على المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لا جارد في الساعة 1245 بتوقيت غرينتش.