المركزي الأوروبي يوقف سلسلة قياسية من رفع أسعار الفائدة

وأبقى البنك المركزي - الذي يضم في عضويته 20 دولة تستخدم اليورو - سعر الفائدة على الودائع عند مستوى قياسي مرتفع يبلغ 4%، مؤكدا من جديد أن المستوى الحالي لتكاليف الاقتراض قد يكون كافيا لترويض التضخم إذا ظل عند هذا المستوى "لفترة كافية".

وسيركز المستثمرون الآن على المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لا جارد في الساعة 1245 بتوقيت غرينتش.

