توقعات ببلوغه 88 ألف دولار.. البيتكوين عند أعلى مستوى منذ عامين

ارتفع سعر "البيتكوين" بنسبة 10% في يومين، وجرى تداوله بأكثر من 56 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ عامين تحديدًا نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مع توقعات بأن يصل إلى 88 ألف دولار في 2024، بحسب تقرير حديث.

وتزايدت الاستثمارات الكبيرة بالعملة المشفرة؛ ما أدى إلى ارتفاع قيمتها.

الارتفاع دعمه طلب المستثمرين، من خلال الصناديق المتداولة في البورصة. وأعلن مستثمر العملات المشفرة وشركة البرمجيات MicroStrategy عن شراء كميات كبيرة من 3000 عملة البيتكوين مقابل 155 مليون دولار.

و وفقًا لموقع "CoinShares" قال كبير محللي السوق أليكس كوبتسيكيفيتش في منصة التداول "FxPro": "ارتفع الاستثمار بصناديق العملات المشفرة بمقدار 598 مليون دولار، الأسبوع الماضي، بعد تدفق قياسي قدره 2.452 مليار دولار في الأسبوع السابق".

"ارتفعت الاستثمارات في عملة البيتكوين بمقدار 570 مليون دولار." فيما تتجاوز القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة تريليوني دولار.

كم سيصل سعر البيتكوين؟

وفقًا لتقرير حديث، من المتوقع أن يصل سعر عملة البيتكوين إلى رقم قياسي جديد قدره 88 ألف دولار، طوال عام 2024، قبل أن تستقر عند حوالي 77 ألف دولار، نهاية العام.

الموافقة الأخيرة على الصناديق المتداولة في البورصة (ETFs) المملوكة للبيتكوين جعلت عملة البيتكوين متاحة لمجموعة واسعة من المستثمرين؛ ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.