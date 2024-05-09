الذهب يتأرجح في نطاق ضيق والأنظار على بيانات الاقتصاد الأمريكي

تأرجحت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم الخميس، فيما حوّل المستثمرون تركيزهم إلى بيانات اقتصادية أمريكية يمكن أن تقدم دلائل إضافية على الموعد الذي قد ينفذ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيضات في أسعار الفائدة. وفق وكالة "رويترز".



وبحلول الساعة الـ0456 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2314.26 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2321 دولارًا.



ومن المقرر صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية في الساعة الـ1230 بتوقيت غرينتش، وقراءة مؤشر ثقة المستهلك من جامعة ميشيجان غدًا الجمعة. كما تصدر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.

وقال أجاي كيديا مدير كيديا للسلع في مومباي، "رغم توقعات السوق خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فإن تجار الذهب يتوخّون الحذر بشأن الإقدام على تحركات كبيرة. إذا جاء تقرير التضخم الأمريكي أعلى من المتوقع، فإن الأسعار قد تنخفض إلى 2290 دولارًا".



ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتداولون حاليًّا بنسبة 66% تقريبًا خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 27.53 دولار، وصعد البلاتين 0.8% إلى 982.10 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.5% إلى 956.13 دولار.