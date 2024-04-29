بينها القاهرة والدار البيضاء.. 10 مدن أفريقية تضم أكبر عدد من الأثرياء

تشهد الحالة الاقتصادية في أفريقيا تحولا ملحوظا، حيث تعكس المدن المزدهرة وتزايد عدد المليونيرات قصة الرخاء والفرص.

وتسلط الإحصاءات الأخيرة الضوء على تطور الثروة في القارة التي تحتضن 135200 مليونير و21 مليارديرًا يمتلكون بشكل جماعي أصولًا قابلة للاستثمار بقيمة 2.5 تريليون دولار.

وبحسب موقع "nairametric" فإنه على الرغم من هذا المسار الواعد، إلا أن هناك اتجاهًا واضحًا للهجرة بين الأفراد ذوي الثروات العالية على مدى العقد الماضي، حيث يبحث ما يقرب من 18700 فرد عن فرص في الخارج، ولا سيما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا والإمارات العربية المتحدة.

وقال الموقع إنه "من الضروري الإشارة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الهجرات الداخلية داخل القارة، حيث انتقل حوالي 1600 مليونير بين البلدان الأفريقية".

وتفتخر أفريقيا ببعض أغنى المدن والمناطق في القارة، ما يجذب الأفراد الأثرياء الباحثين عن فرص معيشية واستثمارية راقية.

ويقدم التقرير أغنى 10 مدن في أفريقيا، مرتبة حسب عدد سكانها من المليونيرات المقيمين:

بريتوريا: 2100 من الأثرياء

بريتوريا، عاصمة جنوب أفريقيا ومركز الأعمال الصاخب، هي موطن لـ 2100 من الأفراد ذوي الثروات العالية.

وتشتهر بريتوريا بأحيائها الغنية وعقاراتها العصرية، وتوفر بيئة معيشية فاخرة.

الدار البيضاء: 2800 من الأثرياء

تستوعب الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، 2800 فرد من الأثرياء، وتتميز باقتصاد مزدهر تقوده الشركات الكبرى وبورصة نابضة بالحياة.

طريق جاردن: 3200 من الأثرياء

يعد طريق جاردن روت في جنوب أفريقيا، الذي يمتد على طول الساحل الجنوبي للبلاد، موطنًا لـ 3200 فرد مستقل ماليًا، ويوفر مناظر طبيعية خلابة ومناطق فاخرة ناشئة.

ديربان، وأومهلانجا، وباليتو: 3500 من الأثرياء

توفر المدن المجاورة على طول ساحل ناتال في جنوب أفريقيا رفاهية لا مثيل لها واستدامة بيئية، وتجذب سكانًا يبلغ عددهم 3500 من الأفراد ذوي الثروات العالية.

كيب وينيلاندز: 3600 من الأثرياء

تضم منطقة وينيلاندز في جنوب أفريقيا، بجمالها الخلاب وثقافة النبيذ، 3600 مليونير مقيم، ينجذبون إلى عقارات نمط الحياة الراقية والأماكن الخلابة.

لاغوس: 4200 من الأثرياء

باعتبارها أكبر مدينة في أفريقيا من حيث عدد السكان، تعد لاغوس مركزًا اقتصاديًا مزدهرًا، وموطنًا لأغنى الأفراد والشركات المتعددة الجنسيات في نيجيريا.

نيروبي: 4400 من الأثرياء

تستضيف نيروبي، المحرك الاقتصادي لشرق أفريقيا، عددًا كبيرًا من الأفراد من ذوي الثروات العالية، مما يسهم بشكل كبير في إجمالي ثروة كينيا.

القاهرة: 7200 من الأثرياء

هذه المدينة بفضل تراثها الثقافي الغني ومعالمها الأثرية، تجتذب عددًا كبيرًا من المليارديرات وأصحاب الملايين، ما يعزز مكانتها كنقطة جذب للثروة.