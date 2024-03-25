الذهب يرتفع وسط آمال بخفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو/ حزيران ومع انخفاض الدولار، ما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 06:48 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب بنسبة 0.1 % إلى 2166.39 دولار للأوقية، وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.4 % إلى 2167.70 دولار للأوقية، وفقا لوكالة "رويترز".

وانخفض الدولار 0.1 % مقابل العملات الأخرى، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي تلك العملات.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم للتجارة، "لا تزال البيئة جيدة تماما على ما يبدو بالنسبة لأسواق المعادن النفيسة".

وأضاف "لا تزال الأسواق تتطلع إلى قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض وشيك لأسعار الفائدة، ويبدو أن يونيو هو الشهر الأكثر احتمالا لبدء أول خفض لأسعار الفائدة".