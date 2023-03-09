"تيك توك" سيخزّن بيانات مستخدميه الأوروبيين محليًا بدءًا من 2023

وفي مواجهة عدم ثقة السلطات العامة الأوروبية، أعلن تطبيق "تيك توك" لمشاركة الفيديو والمملوك لشركة "بايت دانس" الصينية العملاقة، العمل مع "شريك" أوروبي لضمان عدم نقل بيانات مستخدميه إلى الصين، على غرار الإجراءات المتخذة في الولايات المتحدة.

وأعلن ثيو بيرترام نائب الرئيس المسؤول عن السياسات العامة في أوروبا أن هذا المشروع المسمّى "كلوفر"، تبلغ قيمته 1,2 مليار يورو وبدأ العمل عليه منذ 6 أشهر، وسيسمح بتقييد وصول موظفي تيك توك إلى البيانات.

وأضاف: "كما فعلنا في الولايات المتحدة، سنبني بيئة آمنة تحيط بهذه البيانات لمنع الوصول إليها من خارج المنطقة".

ويقوم أحد الرؤساء العالميين في المنصة وهو المستشار العام لـ"بايت دانس"، إريك أندرسن، بجولة في أوروبا هذا الأسبوع، وتحدث مع مسؤولين سياسيين في بروكسل ولندن وباريس، ومن المقرر أن يتوجه إلى لاهاي.

وتسعى منصة "تيك توك" إلى تقديم ضمانات للأوروبيين والأمريكيين بعد حظر حكومات ومؤسسات عديدة التطبيق من أجهزة موظفيها المخصصة للعمل، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات.