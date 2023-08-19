تقرير: ارتفاع الإقبال على السكن المشترك في إسبانيا

ذكرت صحيفة "إلموندو" الإسبانية أن الإقبال على استئجار غرفة في المساكن العائلية "الشقق المشتركة" لم يعد حكرا على الطلاب، إذ أصبح ذلك بالنسبة للكثيرين الطريقة الوحيدة للحصول على مسكن مستقل.

وعزت الصحيفة في تقرير لها، الإقبال على استئجار غرف منزلية، إلى الارتفاع الكبير الذي طرأ على الرهون العقارية وزيادة تكلفة المعيشة.

وقالت الصحيفة: "أغلب العائلات بدأت تعرض على الأقل واحدة من الغرف الشاغرة لديها في السوق للإيجار والاستفادة من المقابل المادي للتعويض عن الزيادة في مدفوعات الرهن العقاري الشهرية التي تصل إلى 300 يورو شهرياً".

وأضافت الصحيفة أن العام الماضي شهد نموًا كبيرًا في عدد الغرف المعروضة للإيجار وصلت نسبته إلى 34%.

وتابعت: "كما حدث نفس الشيء مع المواطنين الذين يعيشون بالإيجار، حيث قام الأشخاص الذين يقيمون بمفردهم أو كزوجين بالانفتاح على مشاركة السكن مع طرف ثانٍ وحتى ثالث لتسهيل دفع الإيجار".

وأشارت إلى أن ظاهرة الشقق المشتركة تُعد نتيجة فرضتها حالة السوق السكنية في إسبانيا أكثر من كونها نتيجة للتطور الطبيعي للقطاع.

وأوضحت الصحيفة أن ارتفاع أسعار إيجارات المساكن الكاملة بشكل كبير جعل استئجار الغرف هو الخيار الوحيد للحصول على سكن في بعض المناطق، في ظل الارتفاع المتصاعد في أسعار الشقق.

وقالت الصحيفة إن "متوسط العمر للشخص المشترك في الشقة قد ارتفع إلى 34 عامًا، ويرجع إلى هشاشة سوق عمل الشباب، مما يجعل من الصعب دفع الإيجار الشهري".

المصدر: صحيفة "إلموندو" الإسبانية